RT в Telegram
Подпишись

Daily Express: «Авангард» могут запускать из-за пределов земной атмосферы

Короткая ссылка
Ракетный комплекс России «Авангард» может нанести удар по нескольким целям на любой дистанции за 30 минут.
Daily Express: «Авангард» могут запускать из-за пределов земной атмосферы
  • РИА Новости

Об этом пишет Daily Express.

Как сказано в материале, ракету, которую президент России Владимир Путин описывал как «метеорит», можно запустить из-за пределов земной атмосферы.

Она может поразить несколько целей в любой точке мира менее чем за 30 минут, уточняет издание.

Кроме того, «Авангард» может развить скорость в десятки тысяч км/ч и считается единственной в своём роде.

9 ноября сообщалось, что снайперы Вооружённых сил России получили партию новейших высокоточных снайперских винтовок Raptor для работы в зоне специальной военной операции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить