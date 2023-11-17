Daily Express: «Авангард» могут запускать из-за пределов земной атмосферы
- РИА Новости
Об этом пишет Daily Express.
Как сказано в материале, ракету, которую президент России Владимир Путин описывал как «метеорит», можно запустить из-за пределов земной атмосферы.
Она может поразить несколько целей в любой точке мира менее чем за 30 минут, уточняет издание.
Кроме того, «Авангард» может развить скорость в десятки тысяч км/ч и считается единственной в своём роде.
9 ноября сообщалось, что снайперы Вооружённых сил России получили партию новейших высокоточных снайперских винтовок Raptor для работы в зоне специальной военной операции.