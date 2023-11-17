Daily Express: «Авангард» могут запускать из-за пределов земной атмосферы

Ракетный комплекс России «Авангард» может нанести удар по нескольким целям на любой дистанции за 30 минут.

Об этом пишет Daily Express.

Как сказано в материале, ракету, которую президент России Владимир Путин описывал как «метеорит», можно запустить из-за пределов земной атмосферы.

Она может поразить несколько целей в любой точке мира менее чем за 30 минут, уточняет издание.

Кроме того, «Авангард» может развить скорость в десятки тысяч км/ч и считается единственной в своём роде.

9 ноября сообщалось, что снайперы Вооружённых сил России получили партию новейших высокоточных снайперских винтовок Raptor для работы в зоне специальной военной операции.