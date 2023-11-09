Снайперы ВС России получили партию новейших высокоточных винтовок Raptor

Снайперы Вооружённых сил России получили партию новейших высокоточных снайперских винтовок Raptor для работы в зоне специальной военной операции.

Об этом в беседе с РИА Новости рассказал гендиректор компании-разработчика BespokeGun Ярослав Табольский.

«Сегодня мы передаём нашим снайперам партию винтовок Raptor под патрон .338 Lapua Magnum», — поделился собеседник агентства.

Табольский рассказал, что винтовка является комплексом из винтовки, боеприпаса, тюнинга и прицела. Каждая единица техники индивидуально подбирается и собирается по требованиям каждого снайпера, добавил он.

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