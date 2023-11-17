В Москве на участие в IT-стажировке подали более 2 тысяч заявок
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что после отбора 70 стажёров в феврале 2024 года подключатся к команде столичного Департамента информационных технологий. В течение полугода они совместно будут работать над развитием цифровых проектов Москвы.
Программу «ИТ-город» запустили в 2022 году. Участники проходят оплачиваемую стажировку под руководством опытных наставников по одному из IT-направлений — техническая поддержка, UX/UI-дизайн, тестирование, бизнес- и системный анализ, разработка, управление проектами, аналитика данных и информационная безопасность.
Следующий набор начнётся в феврале 2024 года.
Ранее сообщалось, что большинство студентов дневных отделений вузов хотят совмещать учёбу с работой.