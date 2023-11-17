В Госдуме предложили создать комнаты матери и ребёнка в общественных местах

Депутаты Госдумы Яна Лантратова и Нина Останина обратились к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением инициировать создание комнат матери и ребёнка в общественных местах, а также закрепить единые санитарно-эпидемиологические требования для них. Копия обращения есть в распоряжении RT.

Как пояснили депутаты, в ряде регионов России сложилась ситуация дефицита комнат матери и ребёнка.

В результате семьи с новорождёнными и маленькими детьми испытывают сложности при посещении различных общественных мест: торговых центров, парков, учреждений культуры и искусства, отметили они.

Кроме того, по словам Лантратовой и Останиной, такая ситуация создаёт неудобства для других граждан. При этом возможность проводить время в общественных местах важна для психологического здоровья родителей новорождённого, подчеркнули они.

«В связи с этим предлагается на уровне нормативных правовых актов правительства Российской Федерации закрепить обязательное создание

комнат матери и ребёнка в следующих типах общественных помещений:

парки, торгово-развлекательные комплексы, предприятия общественного питания, учебные заведения среднего профессионального образования, высшие учебные заведения», — говорится в тексте обращения.

Также серьёзное беспокойство молодых родителей вызывает тот факт,

что действующие в настоящий момент комнаты не имеют необходимого оснащения, также в них не поддерживается должный уровень чистоты и порядка.

Отмечается, что для решения данной проблемы предлагается принять единые санитарно-эпидемиологические требования для комнат матери и ребёнка.

Ранее Лантратова предложила ввести для пенсионеров старше 70 лет дополнительную фиксированную выплату к пенсии, если эти граждане в течение жизни имели на иждивении троих и более детей.