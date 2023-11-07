В Госдуме предложили ввести надбавку к пенсии для многодетных граждан

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила ввести для пенсионеров старше 70 лет дополнительную фиксированную выплату к пенсии, если эти граждане в течение жизни имели на иждивении троих и более детей. Копия письма на имя зампреда правительства Татьяны Голиковой есть в распоряжении RT.

В обращении законодатель отметила необходимость введения новых мер социальной поддержки населения с целью решения демографических проблем.

Парламентарий напомнила, что в настоящее время законодательство гарантирует лицам, достигшим 80 лет или являющимся инвалидами I группы, двойной размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости (размер одной фиксированной выплаты составляет 7567 рублей).

«В данной связи предлагаю дополнить категорию лиц, имеющих право на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, и включить туда лиц, достигших возраста 70 лет и воспитавших трёх и более детей, в том числе усыновлённых или находящихся под опекой», — говорится в тексте обращения.

Ранее в России призвали выдавать детям-инвалидам электронные сертификаты на реабилитацию.