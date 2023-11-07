В Госдуме предложили ввести надбавку к пенсии для многодетных граждан
- РИА Новости
В обращении законодатель отметила необходимость введения новых мер социальной поддержки населения с целью решения демографических проблем.
Парламентарий напомнила, что в настоящее время законодательство гарантирует лицам, достигшим 80 лет или являющимся инвалидами I группы, двойной размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости (размер одной фиксированной выплаты составляет 7567 рублей).
«В данной связи предлагаю дополнить категорию лиц, имеющих право на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, и включить туда лиц, достигших возраста 70 лет и воспитавших трёх и более детей, в том числе усыновлённых или находящихся под опекой», — говорится в тексте обращения.
Ранее в России призвали выдавать детям-инвалидам электронные сертификаты на реабилитацию.