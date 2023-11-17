В Москве утвердили документацию по планировке территорий для 17 проектов КРТ

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в столице подготовлена и утверждена документация по планировке территорий для 17 проектов комплексного развития бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков.

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты».

«Инвестиции в проекты оцениваются более чем в 344 млрд рублей, ежегодный бюджетный эффект после их реализации превысит 13 млрд рублей. В результате в девяти городских округах появится не менее 42 тыс. рабочих мест», — рассказал Ефимов.

В свою очередь, министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман отметил, что на участках построят более 2 млн кв. м жилья.

«Кроме того, построят свыше 672 тыс. кв. м производственных объектов и около 950 тыс. кв. м общественно-деловой и социальной недвижимости, включая девять детских садов для более чем 2,2 тыс. воспитанников и шесть школ для 4,7 тыс. учащихся», — сказал Гаман.

Он добавил, что на участках возведут четыре медицинских учреждения, три объекта дополнительного образования и два физкультурно-образовательных комплекса.

Ранее сообщалось, что на месте трёх бывших промзон в Москве построят жильё и школы.