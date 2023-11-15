На месте трёх бывших промзон в Москве построят жильё и школы
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН.
«Редевелопментом участков бывшей промзоны Хапиловка и неэффективно используемой территории во 2-м Тушинском проезде займётся городской оператор — московский Фонд реновации жилой застройки», — сказал Ефимов.
По его словам, комплексное развитие участков бывшей промзоны Курьяново проведёт Управление гражданского строительства.
На месте неиспользуемых офисов и складов появятся жильё, школы, детские сады.
Ранее сообщалось, что в Москве приняли постановления о реализации 26 проектов КРТ с начала года.