На месте трёх бывших промзон в Москве построят жильё и школы

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что комплексное развитие бывших промышленных зон затронет участки Хапиловка и Курьяново на востоке, а также территорию на северо-западе столицы.

РИА Новости

Об этом сообщает НСН. «Редевелопментом участков бывшей промзоны Хапиловка и неэффективно используемой территории во 2-м Тушинском проезде займётся городской оператор — московский Фонд реновации жилой застройки», — сказал Ефимов. По его словам, комплексное развитие участков бывшей промзоны Курьяново проведёт Управление гражданского строительства. На месте неиспользуемых офисов и складов появятся жильё, школы, детские сады. Ранее сообщалось, что в Москве приняли постановления о реализации 26 проектов КРТ с начала года.