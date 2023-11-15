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На месте трёх бывших промзон в Москве построят жильё и школы

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Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что комплексное развитие бывших промышленных зон затронет участки Хапиловка и Курьяново на востоке, а также территорию на северо-западе столицы.
На месте трёх бывших промзон в Москве построят жильё и школы
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

«Редевелопментом участков бывшей промзоны Хапиловка и неэффективно используемой территории во 2-м Тушинском проезде займётся городской оператор — московский Фонд реновации жилой застройки», — сказал Ефимов.

По его словам, комплексное развитие участков бывшей промзоны Курьяново проведёт Управление гражданского строительства.

На месте неиспользуемых офисов и складов появятся жильё, школы, детские сады.

Ранее сообщалось, что в Москве приняли постановления о реализации 26 проектов КРТ с начала года.

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