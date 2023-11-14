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В Москве приняли постановления о реализации 26 проектов КРТ с начала года

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Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что с начала 2023 года в столице приняли постановления о реализации 26 проектов комплексного развития территорий (КРТ).

Об этом сообщает НСН.

«В рамках этих проектов планируется строительство свыше 7,7 млн кв. м недвижимости. Благодаря редевелопменту площадок, в столице будет создано не менее 90,5 тыс. новых рабочих мест», — сказал Ефимов.

Также было отмечено, что в Москве в настоящее время на разных этапах реализации находятся 188 проектов общей площадью около 2,45 тыс. га. Общий объём инвестиций оценивается более чем в 871,5 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в сёлах Удмуртии запустят пять проектов комплексного развития.

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