В Москве приняли постановления о реализации 26 проектов КРТ с начала года

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что с начала 2023 года в столице приняли постановления о реализации 26 проектов комплексного развития территорий (КРТ).

Об этом сообщает НСН.

«В рамках этих проектов планируется строительство свыше 7,7 млн кв. м недвижимости. Благодаря редевелопменту площадок, в столице будет создано не менее 90,5 тыс. новых рабочих мест», — сказал Ефимов.

Также было отмечено, что в Москве в настоящее время на разных этапах реализации находятся 188 проектов общей площадью около 2,45 тыс. га. Общий объём инвестиций оценивается более чем в 871,5 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в сёлах Удмуртии запустят пять проектов комплексного развития.