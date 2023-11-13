В сёлах Удмуртии запустят пять проектов комплексного развития

В пяти районах Удмуртии в 2024 году запустят проекты в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на главу Удмуртии Александра Бречалова.

Отмечается, что строительные и ремонтные работы проведут в Шарканском, Селтинском, Вавожском, Воткинском и Увинском районах.

В планах возведение лыжной базы, спорткомплекса, лыжероллерной трассы, спортплощадок, а также ремонт школ, домов культуры, ветстанций, систем водоотведения и очистных сооружений.

Средства в размере 880 млн рублей будут выделены Минсельхозом России.

Ранее сообщалось, что на севере Москвы создадут 25 тыс. новых рабочих мест по программе КРТ.