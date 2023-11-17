Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2024—2026 годы

Государственная дума приняла закон о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025—2026 годов.

Об этом пишет РИА Новости.

Уточняется, что за проголосовали 325 депутатов, а против — 81.

Таким образом, доходы бюджета на 2024 год утверждены в объёме 35,065 трлн рублей, в 2025 году — 33,552 трлн рублей, а в 2026 году — 34,051 трлн рублей.

При этом расходы составят 36,66 трлн рублей, 34,382 трлн рублей и 35,587 трлн рублей соответственно.

15 ноября сообщалось, что ГД приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025—2026 годов.