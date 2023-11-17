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Мэр Москвы рассказал о масштабных преобразованиях системы амбулаторной помощи

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ходе реализации крупнейшей в стране программы модернизации амбулаторного звена, которую реализует столичное правительство.
Мэр Москвы рассказал о масштабных преобразованиях системы амбулаторной помощи
  • РИА Новости

Так, например, недавно завершили первый этап реконструкции столичных поликлиник, по которому было модернизировано 200 учреждений, пишет сайт kp.ru.

Мэр подчеркнул, что высокое качество медицины подразумевает наличие специалистов с соответствующим уровнем подготовки. По его словам, такие врачи должны быть специалистами широкого профиля, владеть навыками во многих областях: в неврологии, офтальмологии, отоларингологии, хирургии, кардиологии. Для этого кабинеты специалистов оснащены современным оборудованием.

Собянин также добавил, что кадровый центр Департамента здравоохранения в 2021—2023 годах воплотил беспрецедентный по масштабам образовательный проект, в котором приняли участие около 3 тыс. врачей общей практики.

Ранее НСН сообщала, что обновлённые по новому стандарту поликлиники стали доступны 6 млн москвичей.

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