Мэр Москвы рассказал о масштабных преобразованиях системы амбулаторной помощи

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ходе реализации крупнейшей в стране программы модернизации амбулаторного звена, которую реализует столичное правительство.

Так, например, недавно завершили первый этап реконструкции столичных поликлиник, по которому было модернизировано 200 учреждений, пишет сайт kp.ru.

Мэр подчеркнул, что высокое качество медицины подразумевает наличие специалистов с соответствующим уровнем подготовки. По его словам, такие врачи должны быть специалистами широкого профиля, владеть навыками во многих областях: в неврологии, офтальмологии, отоларингологии, хирургии, кардиологии. Для этого кабинеты специалистов оснащены современным оборудованием.

Собянин также добавил, что кадровый центр Департамента здравоохранения в 2021—2023 годах воплотил беспрецедентный по масштабам образовательный проект, в котором приняли участие около 3 тыс. врачей общей практики.

Ранее НСН сообщала, что обновлённые по новому стандарту поликлиники стали доступны 6 млн москвичей.