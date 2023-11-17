Госдума увеличила на 20% госпошлины за выдачу загранпаспортов и ряда документов

Государственная дума приняла закон, который предусматривает с 1 июля 2024 года индексацию на 20% госпошлин за выдачу загранпаспорта и ряда других документов.

Так, госпошлина за выдачу загранпаспорта нового поколения (с электронным носителем информации) увеличивается до 6 тыс. с 5 тыс. рублей, для детей до 14 лет — до 3 тыс. с 2,5 тыс. рублей.

Об этом сообщает РИА Новости.

Госпошлина за выдачу или продление срока действия визы для въезда в Россию или выезда из неё вырастет до 1,2 тыс. с 1 тыс. рублей, визы для многократного пересечения госграницы — до 1,92 тыс. с 1,6 тыс. рублей.

Также повысится госпошлина за выдачу приглашения на въезд в Россию — до 960 рублей.

Закон предусматривает изменение госпошлины ещё по ряду документов.

Ранее вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков предложил отменить государственную пошлину за регистрацию брака. Соответствующий законопроект парламентарий направил в правительство.

Депутат отмечает, что сейчас госпошлина при заключении брака составляет 350 рублей и её отмена станет «символическим фактором».