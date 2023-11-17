RT в Telegram
Подпишись

Госдума увеличила на 20% госпошлины за выдачу загранпаспортов и ряда документов

Короткая ссылка
Государственная дума приняла закон, который предусматривает с 1 июля 2024 года индексацию на 20% госпошлин за выдачу загранпаспорта и ряда других документов.
Госдума увеличила на 20% госпошлины за выдачу загранпаспортов и ряда документов
  • РИА Новости

Так, госпошлина за выдачу загранпаспорта нового поколения (с электронным носителем информации) увеличивается до 6 тыс. с 5 тыс. рублей, для детей до 14 лет — до 3 тыс. с 2,5 тыс. рублей.

Об этом сообщает РИА Новости.

Госпошлина за выдачу или продление срока действия визы для въезда в Россию или выезда из неё вырастет до 1,2 тыс. с 1 тыс. рублей, визы для многократного пересечения госграницы — до 1,92 тыс. с 1,6 тыс. рублей.

Также повысится госпошлина за выдачу приглашения на въезд в Россию — до 960 рублей.

Закон предусматривает изменение госпошлины ещё по ряду документов.

Ранее вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков предложил отменить государственную пошлину за регистрацию брака. Соответствующий законопроект парламентарий направил в правительство.

Депутат отмечает, что сейчас госпошлина при заключении брака составляет 350 рублей и её отмена станет «символическим фактором».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить