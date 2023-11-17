СК возбудил дело по факту гибели двух человек при обрушении шахты в Забайкалье

Уголовное дело возбуждено по факту гибели двух человек при обрушении горной породы в шахте в Балейском районе Забайкальского края. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.

«Уголовное дело возбуждено по факту обрушения горной породы в шахте в Забайкальском крае, при котором погибли два человека», — говорится в заявлении.

Отмечается, что дело возбуждено по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности смерть двух человек.

Ранее стало известно, что обрушение произошло на руднике в Забайкальском крае, два человека оказались под завалами.

Позднее сообщалось, что тело второго человека поднято на поверхность после ЧП на шахте в Забайкалье.