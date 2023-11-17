Тело второго человека поднято на поверхность после ЧП на шахте в Забайкалье

Тело второго человека было поднято на поверхность после обрушения на шахте в Забайкальском крае, сообщает ГУ МЧС по региону.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Ситуация находится на особом контроле. Ранее стало известно, что обрушение произошло на руднике в Забайкальском крае, два человека оказались под завалами.