Тело второго человека поднято на поверхность после ЧП на шахте в Забайкалье
Тело второго человека было поднято на поверхность после обрушения на шахте в Забайкальском крае, сообщает ГУ МЧС по региону.
Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Ситуация находится на особом контроле.
Ранее стало известно, что обрушение произошло на руднике в Забайкальском крае, два человека оказались под завалами.
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