В Тюменской области ребёнок получил тяжёлые травмы в результате ДТП

В Тюменской области водитель сбил ребёнка вне пешеходного перехода. Несовершеннолетний получил тяжёлые травмы.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ГИБДД региона.

Инцидент произошёл на 38 км трассы Тюмень — Омск.

«По предварительным данным, школьник перебегал трассу вне пешеходного перехода. 43-летний водитель не смог вовремя заметить пешехода и остановить автомобиль. По словам очевидцев, мальчик был в наушниках и с телефоном», — заявили в ведомстве.

Школьник был госпитализирован. В настоящий момент обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее сообщалось, что в ХМАО завели дело против водителя, оставившего пострадавших дочерей в авто после ДТП.