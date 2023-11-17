RT в Telegram
Подпишись

В Тюменской области ребёнок получил тяжёлые травмы в результате ДТП

Короткая ссылка
В Тюменской области водитель сбил ребёнка вне пешеходного перехода. Несовершеннолетний получил тяжёлые травмы.
В Тюменской области ребёнок получил тяжёлые травмы в результате ДТП
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ГИБДД региона.

Инцидент произошёл на 38 км трассы Тюмень — Омск.

«По предварительным данным, школьник перебегал трассу вне пешеходного перехода. 43-летний водитель не смог вовремя заметить пешехода и остановить автомобиль. По словам очевидцев, мальчик был в наушниках и с телефоном», — заявили в ведомстве.

Школьник был госпитализирован. В настоящий момент обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее сообщалось, что в ХМАО завели дело против водителя, оставившего пострадавших дочерей в авто после ДТП.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить