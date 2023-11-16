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В ХМАО завели дело против водителя, оставившего пострадавших дочерей в авто после ДТП

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В Ханты-Мансийском автономном округе завели уголовное дело против водителя, который совершил ДТП в состоянии алкогольного опьянения, после чего сбежал, оставив в автомобиле пострадавших дочерей.
В ХМАО завели дело против водителя, оставившего пострадавших дочерей в авто после ДТП
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное управление МВД.

«В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по трём статьям. Он подозревается в повторном управлении автомобилем в нетрезвом виде, будучи лишённым водительских прав, оставлении детей в опасности и нарушении правил дорожного движения, повлёкших причинение тяжкого вреда здоровью», — уточнили в ведомстве.

Дело находится в производстве следственного отдела МВД по городу Ураю.

Ранее стало известно о состоянии пострадавших в крупном ДТП с участием автобуса и грузовика, которое произошло на Урале.

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