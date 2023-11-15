В Свердловской области рассказали о состоянии пострадавших в крупном ДТП

В Свердловской области пострадавших в ДТП с участием автобуса и грузовика доставили в больницу Верхней Пышмы.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Минздрав.

Инцидент произошёл 15 ноября на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов.

«У пациентов диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы. Один человек находится в состоянии крайней степени тяжести», — сообщили в ведомстве.

Для помощи пострадавшим в аварии выезжала комплексная бригада Территориального центра медицины катастроф в составе хирурга, нейрохирурга и травматолога, передаёт tagilcity.ru.

Ранее сообщалось, что два человека погибли при столкновении автобуса и фуры в Свердловской области.