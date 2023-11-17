Девять человек пострадали в результате ДТП в Свердловской области

Девять человек пострадали в результате столкновения двух автомобилей на автотрассе Серов — Екатеринбург в Свердловской области.

Об этом информирует пресс-служба регионального Министерства здравоохранения.

«В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей с последующим возгоранием одного из них пострадали девять человек», — говорится в сообщении.

Всех пострадавших госпитализировали. Уточняется, что двое из них находятся в реанимации.

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