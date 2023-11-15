На Урале в ДТП с автобусом и фурой погибла жена блогера Александра Лещёва

Жена известного в Краснотурьинске блогера Александра Лещёва Виктория погибла в ДТП с участием автобуса и фуры. Девушке было 28 лет.

Об этом пишет E1.ru.

Отмечается, что в аварии также погиб водитель автобуса. Его водительский стаж составлял 15 лет, за нарушение ПДД его штрафовали один раз.

«Водитель автобуса Yutong, который ехал по маршруту №509 Карпинск — Краснотурьинск — Екатеринбург, выбрал небезопасную скорость, не учёл погодные условия и не справился с управлением», — заявили в ГИБДД.

Как уточняется, в результате автобус опрокинулся, а затем врезался в грузовик Renault Premium, который ехал в попутном направлении.

В салоне находились 13 пассажиров.

Ранее стало известно, что ДТП с участием автобуса и грузовика произошло на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов.