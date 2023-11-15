RT в Telegram
Подпишись

На Урале в ДТП с автобусом и фурой погибла жена блогера Александра Лещёва

Короткая ссылка
Жена известного в Краснотурьинске блогера Александра Лещёва Виктория погибла в ДТП с участием автобуса и фуры. Девушке было 28 лет.
На Урале в ДТП с автобусом и фурой погибла жена блогера Александра Лещёва
  • РИА Новости

Об этом пишет E1.ru.

Отмечается, что в аварии также погиб водитель автобуса. Его водительский стаж составлял 15 лет, за нарушение ПДД его штрафовали один раз.

«Водитель автобуса Yutong, который ехал по маршруту №509 Карпинск — Краснотурьинск — Екатеринбург, выбрал небезопасную скорость, не учёл погодные условия и не справился с управлением», — заявили в ГИБДД.

Как уточняется, в результате автобус опрокинулся, а затем врезался в грузовик Renault Premium, который ехал в попутном направлении.

В салоне находились 13 пассажиров.

Ранее стало известно, что ДТП с участием автобуса и грузовика произошло на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить