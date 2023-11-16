Источник RT: ремонт фасада обрушившегося дома в Астрахани проводили в 2018 году

Источник RT сообщил что дом, в котором произошло частичное обрушение, находится под управлением УК «ЦКО» с 2015 года.

Как рассказал собеседник, капитальный ремонт фасада дома проводился в 2018 году.

Вечером 16 ноября власти сообщили о частичном обрушении дома на Привокзальной площади в Астрахани. Дом покинули 213 человек, среди которых 37 детей.

По предварительным данным, в результате обрушения погибла женщина 1939 года рождения, ещё несколько человек числятся пропавшими без вести.

Глава МЧС Александр Куренков поручил своему заместителю Анатолию Супруновскому вылететь в Астрахань.