Источник RT: ремонт фасада обрушившегося дома в Астрахани проводили в 2018 году
- РИА Новости
Как рассказал собеседник, капитальный ремонт фасада дома проводился в 2018 году.
Вечером 16 ноября власти сообщили о частичном обрушении дома на Привокзальной площади в Астрахани. Дом покинули 213 человек, среди которых 37 детей.
По предварительным данным, в результате обрушения погибла женщина 1939 года рождения, ещё несколько человек числятся пропавшими без вести.
Глава МЧС Александр Куренков поручил своему заместителю Анатолию Супруновскому вылететь в Астрахань.