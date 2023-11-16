Бабушкин: службы не подтверждают версию взрыва в доме в Астрахани

Причиной обрушения дома в Астрахани, по предварительным данным, не был взрыв, сообщил губернатор Игорь Бабушкин.

«По предварительным данным версию взрыва службы опровергают, произошло обрушение конструкции здания. Ближайшим рейсом я возвращаюсь в Астрахань из Москвы, где принимал участие в Транспортной неделе», — написал он в Telegram.

Вечером 16 ноября власти сообщили о частичном обрушении дома на Привокзальной площади в Астрахани. Дом покинули 213 человек, среди которых 37 детей.

По предварительным данным, в результате обрушения погибла женщина 1939 года рождения, ещё несколько человек числятся пропавшими без вести.

Глава МЧС Александр Куренков поручил своему заместителю Анатолию Супруновскому вылететь в Астрахань.