RT в Telegram
Подпишись

В Татарстане направили 90 млрд рублей на капремонт с 2008 года

Короткая ссылка
В Татарстане направили почти 90 млрд рублей на капитальный ремонт с 2008 года, заявил на пресс-конференции замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Алексей Фролов.
В Татарстане направили 90 млрд рублей на капремонт с 2008 года
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative Photos

Об этом сообщает inkazan.ru.

По словам Фролова, чуть менее половины указанной суммы — это средства собственников многоквартирного жилья. Также деньги поступают из федерального и республиканского бюджетов.

За 15 лет отремонтировано около 11,5 тыс. многоквартирных домов.

Также стало известно, что новую школу искусств в Южно-Сахалинске планируют сдать в августе 2024 года, передаёт newizv.ru. Проект реализуется при поддержке областного правительства.

По проекту школа будет размещена в четырёхэтажном здании. Предусмотрены учебные классы, актовый зал, библиотека, мастерские и помещения для творческих занятий.

Ранее сообщалось, что в Москве капитально отремонтировали более 800 крыш жилых домов с начала года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить