В Татарстане направили 90 млрд рублей на капремонт с 2008 года
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Об этом сообщает inkazan.ru.
По словам Фролова, чуть менее половины указанной суммы — это средства собственников многоквартирного жилья. Также деньги поступают из федерального и республиканского бюджетов.
За 15 лет отремонтировано около 11,5 тыс. многоквартирных домов.
Также стало известно, что новую школу искусств в Южно-Сахалинске планируют сдать в августе 2024 года, передаёт newizv.ru. Проект реализуется при поддержке областного правительства.
По проекту школа будет размещена в четырёхэтажном здании. Предусмотрены учебные классы, актовый зал, библиотека, мастерские и помещения для творческих занятий.
Ранее сообщалось, что в Москве капитально отремонтировали более 800 крыш жилых домов с начала года.