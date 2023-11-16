В Татарстане направили 90 млрд рублей на капремонт с 2008 года

В Татарстане направили почти 90 млрд рублей на капитальный ремонт с 2008 года, заявил на пресс-конференции замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Алексей Фролов.

Об этом сообщает inkazan.ru.

По словам Фролова, чуть менее половины указанной суммы — это средства собственников многоквартирного жилья. Также деньги поступают из федерального и республиканского бюджетов.

За 15 лет отремонтировано около 11,5 тыс. многоквартирных домов.

Также стало известно, что новую школу искусств в Южно-Сахалинске планируют сдать в августе 2024 года, передаёт newizv.ru. Проект реализуется при поддержке областного правительства.

По проекту школа будет размещена в четырёхэтажном здании. Предусмотрены учебные классы, актовый зал, библиотека, мастерские и помещения для творческих занятий.

Ранее сообщалось, что в Москве капитально отремонтировали более 800 крыш жилых домов с начала года.