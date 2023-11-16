Более 37 тысяч школьников из Подмосковья совершили турпоездки по региону по соцсертификатам
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Минкультуры.
Самым популярным направлением признана Третьяковская галерея, которую посетили 16,5 тыс. детей.
Также пользовались спросом программы «История одного города» в Сергиевом Посаде, «Помним и чтим» в Истре, «От истории до современности через всю Коломну» и «В гости к А.П. Чехову» в Серпухове.
Ранее вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова заявила, что в летнюю оздоровительную кампанию в регионе отдохнули 370 тыс. детей, что на 26% больше, чем годом ранее.