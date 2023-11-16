Более 37 тысяч школьников из Подмосковья совершили турпоездки по региону по соцсертификатам

Более 37 тыс. школьников из Московской области совершили турпоездки по региону по социальным сертификатам с начала 2023 года.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Минкультуры.

Самым популярным направлением признана Третьяковская галерея, которую посетили 16,5 тыс. детей.

Также пользовались спросом программы «История одного города» в Сергиевом Посаде, «Помним и чтим» в Истре, «От истории до современности через всю Коломну» и «В гости к А.П. Чехову» в Серпухове.

Ранее вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова заявила, что в летнюю оздоровительную кампанию в регионе отдохнули 370 тыс. детей, что на 26% больше, чем годом ранее.