На Кубани отдохнули 370 тысяч детей в летнюю оздоровительную кампанию
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на Telegram-канал Миньковой.
Около 130 тыс. детей из указанного числа прибыли из других регионов и стран.
Отмечается, что бюджет летней кампании составил 2,9 млрд рублей. В настоящее время в крае работает 91 лагерь.
«Это серьёзная база, которую важно сохранить. Для этого выделяем субсидии на создание условий для отдыха детей-инвалидов. Увеличиваем меры поддержки», — отметила замглавы региона.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье родители подали 640 тыс. заявлений на запись детей в кружки и секции.