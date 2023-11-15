На Кубани отдохнули 370 тысяч детей в летнюю оздоровительную кампанию

Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова заявила, что в летнюю оздоровительную кампанию в регионе отдохнули 370 тыс. детей, что на 26% больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на Telegram-канал Миньковой.

Около 130 тыс. детей из указанного числа прибыли из других регионов и стран.

Отмечается, что бюджет летней кампании составил 2,9 млрд рублей. В настоящее время в крае работает 91 лагерь.

«Это серьёзная база, которую важно сохранить. Для этого выделяем субсидии на создание условий для отдыха детей-инвалидов. Увеличиваем меры поддержки», — отметила замглавы региона.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье родители подали 640 тыс. заявлений на запись детей в кружки и секции.