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Подмосковье передало Казахстану останки бойца, погибшего в Великую Отечественную войну

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В посольстве Казахстана в Москве прошла церемония передачи останков красноармейца Сейлана Маметова, который погиб в 1941 году, обороняя подступы к столице. Поисковики нашли его недалеко от подмосковной Рузы.
Подмосковье передало Казахстану останки бойца, погибшего в Великую Отечественную войну
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Сегодня в Подмосковье функционирует 12 поисковых объединений — это более 3 тыс. идейных людей, профессионалов своего дела, чей вклад заметен и на международном уровне», — заявила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Она отметила, что поисковики проводят экспедиции, находят останки бойцов и после кропотливой работы в архивах устанавливают их личности

По её словам, это важная работа.

Ранее сообщалось, что в Северной Осетии перезахоронили останки 35 погибших в Великую Отечественную войну.

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