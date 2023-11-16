Подмосковье передало Казахстану останки бойца, погибшего в Великую Отечественную войну
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«Сегодня в Подмосковье функционирует 12 поисковых объединений — это более 3 тыс. идейных людей, профессионалов своего дела, чей вклад заметен и на международном уровне», — заявила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
Она отметила, что поисковики проводят экспедиции, находят останки бойцов и после кропотливой работы в архивах устанавливают их личности
По её словам, это важная работа.
Ранее сообщалось, что в Северной Осетии перезахоронили останки 35 погибших в Великую Отечественную войну.