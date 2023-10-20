В Северной Осетии перезахоронили останки 35 погибших в Великую Отечественную войну

У памятника «Линия фронта» в Северной Осетии перезахоронили останки 35 бойцов, погибших в Великую Отечественную войну. Церемонию посетили военнослужащие, ветераны и школьники.

Об этом сообщает ОТР.

Поисковики нашли останки во время раскопок на Терском хребте и на окраине села Кизляр. К настоящему времени удалось установить данные четверых десантников 9-й гвардейской стрелковой бригады.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге на кладбище «Корчмино» прошла церемония захоронения 24 бойцов Красной армии, погибших в годы Великой Отечественной войны при обороне города, передаёт neva.today со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Останки были найдены на территории Колпинского района в ходе «Вахты памяти — 2023».

Ранее сообщалось, что в Выборгском районе в урочище Меркки на воинском захоронении №70 в Полянском сельском поселении перезахоронили останки 16 красноармейцев, погибших в советско-финляндскую войну 1939—1940 годов.