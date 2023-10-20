Узнать больше

В Северной Осетии перезахоронили останки 35 погибших в Великую Отечественную войну

Короткая ссылка
У памятника «Линия фронта» в Северной Осетии перезахоронили останки 35 бойцов, погибших в Великую Отечественную войну. Церемонию посетили военнослужащие, ветераны и школьники.
В Северной Осетии перезахоронили останки 35 погибших в Великую Отечественную войну
  • РИА Новости

Об этом сообщает ОТР.

Поисковики нашли останки во время раскопок на Терском хребте и на окраине села Кизляр. К настоящему времени удалось установить данные четверых десантников 9-й гвардейской стрелковой бригады.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге на кладбище «Корчмино» прошла церемония захоронения 24 бойцов Красной армии, погибших в годы Великой Отечественной войны при обороне города, передаёт neva.today со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Останки были найдены на территории Колпинского района в ходе «Вахты памяти — 2023».

Ранее сообщалось, что в Выборгском районе в урочище Меркки на воинском захоронении №70 в Полянском сельском поселении перезахоронили останки 16 красноармейцев, погибших в советско-финляндскую войну 1939—1940 годов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить