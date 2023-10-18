В Ленобласти перезахоронили останки 16 красноармейцев

В Выборгском районе в урочище Меркки на воинском захоронении №70 в Полянском сельском поселении перезахоронили останки 16 красноармейцев, погибших в советско-финляндскую войну 1939—1940 годов.

РИА Новости

Об этом сообщает «Выборг ТВ». Останки были обнаружены поисковыми отрядами на территории и в окрестностях современной Каменки, где шли ожесточённые бои. «Благодаря постоянной работе поисковых отрядов мы имеем возможность захоронить наших воинов. И список воинов постоянно увеличивается», — заявил глава МО «Полянское сельское поселение» Василий Козлов. Также удалось установить имя одного из погибших солдат — Николая Волкова. Почтить память красноармейца приехали его родственники. Ранее сообщалось, что в Выборгском районе Ленобласти перезахоронили останки 132 красноармейцев.