В Ленобласти перезахоронили останки 16 красноармейцев
- РИА Новости
Об этом сообщает «Выборг ТВ».
Останки были обнаружены поисковыми отрядами на территории и в окрестностях современной Каменки, где шли ожесточённые бои.
«Благодаря постоянной работе поисковых отрядов мы имеем возможность захоронить наших воинов. И список воинов постоянно увеличивается», — заявил глава МО «Полянское сельское поселение» Василий Козлов.
Также удалось установить имя одного из погибших солдат — Николая Волкова. Почтить память красноармейца приехали его родственники.
Ранее сообщалось, что в Выборгском районе Ленобласти перезахоронили останки 132 красноармейцев.