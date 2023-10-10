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В Выборгском районе Ленобласти перезахоронили останки 132 красноармейцев

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На острове Стеклянном в Выборгском районе Ленинградской области прошла церемония перезахоронения останков 132 красноармейцев.
В Выборгском районе Ленобласти перезахоронили останки 132 красноармейцев
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Выборг ТВ».

«В феврале 1940 года, после прорыва основной оборонительной полосы линии Маннергейма, бои развернулись за выборгский укреплённый узел. И сюда, в обход основных финских позиций, был направлен сотый добровольческий лыжный батальон», — рассказал Герман Сакс, консультант отдела увековечения памяти погибших при защите Отечества комитета по молодёжной политике Ленобласти.

Большинство бойцов батальона — студенты Военмеха и Политеха, рабочие Кировского завода и других предприятий Ленинграда.

В церемонии перезахоронения приняли участие поисковики, школьники, активисты общественных организаций, представители региональных властей.

Ранее сообщалось, что в Саратове прошла церемония перезахоронения останков 11 военнослужащих, погибших во время Великой Отечественной войны. Их нашли во время поисковых работ в мае в Белоруссии.

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