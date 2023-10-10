В Выборгском районе Ленобласти перезахоронили останки 132 красноармейцев

На острове Стеклянном в Выборгском районе Ленинградской области прошла церемония перезахоронения останков 132 красноармейцев.

Об этом сообщает «Выборг ТВ».

«В феврале 1940 года, после прорыва основной оборонительной полосы линии Маннергейма, бои развернулись за выборгский укреплённый узел. И сюда, в обход основных финских позиций, был направлен сотый добровольческий лыжный батальон», — рассказал Герман Сакс, консультант отдела увековечения памяти погибших при защите Отечества комитета по молодёжной политике Ленобласти.

Большинство бойцов батальона — студенты Военмеха и Политеха, рабочие Кировского завода и других предприятий Ленинграда.

В церемонии перезахоронения приняли участие поисковики, школьники, активисты общественных организаций, представители региональных властей.

Ранее сообщалось, что в Саратове прошла церемония перезахоронения останков 11 военнослужащих, погибших во время Великой Отечественной войны. Их нашли во время поисковых работ в мае в Белоруссии.