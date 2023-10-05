В Саратове перезахоронили останки погибших в Великую Отечественную войну

В Саратове прошла церемония перезахоронения останков 11 военнослужащих, погибших во время Великой Отечественной войны. Их нашли во время поисковых работ в мае в Белоруссии.

Об этом сообщает ОТР.

«Они все погибли в один день, 14 июля 1941 года, на этом поле, они на острие оказались удара танков немецких», — заявила Галина Гарибян, председатель общественной организации «Союз поисковых отрядов «Искатель».

Все погибшие входили в состав 53-й стрелковой дивизии, которая попала под удар около Гомеля и несколько недель выходила из окружения.

Ранее сообщалось, что в деревне Мокрое Можайского района Московской области состоялось открытие стелы «Населённый пункт воинской доблести».