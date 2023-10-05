Узнать больше

В Саратове перезахоронили останки погибших в Великую Отечественную войну

Короткая ссылка
В Саратове прошла церемония перезахоронения останков 11 военнослужащих, погибших во время Великой Отечественной войны. Их нашли во время поисковых работ в мае в Белоруссии.
В Саратове перезахоронили останки погибших в Великую Отечественную войну
  • Gettyimages.ru
  • © Vladimir Venediktov

Об этом сообщает ОТР.

«Они все погибли в один день, 14 июля 1941 года, на этом поле, они на острие оказались удара танков немецких», — заявила Галина Гарибян, председатель общественной организации «Союз поисковых отрядов «Искатель».

Все погибшие входили в состав 53-й стрелковой дивизии, которая попала под удар около Гомеля и несколько недель выходила из окружения.

Ранее сообщалось, что в деревне Мокрое Можайского района Московской области состоялось открытие стелы «Населённый пункт воинской доблести».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить