В Саратове перезахоронили останки погибших в Великую Отечественную войну
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Об этом сообщает ОТР.
«Они все погибли в один день, 14 июля 1941 года, на этом поле, они на острие оказались удара танков немецких», — заявила Галина Гарибян, председатель общественной организации «Союз поисковых отрядов «Искатель».
Все погибшие входили в состав 53-й стрелковой дивизии, которая попала под удар около Гомеля и несколько недель выходила из окружения.
Ранее сообщалось, что в деревне Мокрое Можайского района Московской области состоялось открытие стелы «Населённый пункт воинской доблести».