В деревне Мокрое состоялось открытие стелы «Населённый пункт воинской доблести»

В деревне Мокрое Можайского района Московской области состоялось открытие стелы «Населённый пункт воинской доблести».

Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В церемонии открытия приняли участие представители Минобороны, органы местного самоуправления, члены поисковых отрядов, патриотических и общественных организаций.

Открытие стелы прошло в присутствии родственников шести красноармейцев, чьи имена специалисты установили в ходе поисковых работ и чьи останки перезахоронены на мемориале.

На сегодняшний день на территории мемориального кладбища в деревне Мокрое уже перезахоронены останки более 2 тыс. красноармейцев.

Ранее в Екатеринбурге прошла торжественная церемония открытия стелы «Город трудовой доблести».