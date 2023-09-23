Узнать больше

В деревне Мокрое состоялось открытие стелы «Населённый пункт воинской доблести»

Короткая ссылка
В деревне Мокрое Можайского района Московской области состоялось открытие стелы «Населённый пункт воинской доблести».
В деревне Мокрое состоялось открытие стелы «Населённый пункт воинской доблести»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В церемонии открытия приняли участие представители Минобороны, органы местного самоуправления, члены поисковых отрядов, патриотических и общественных организаций.

Открытие стелы прошло в присутствии родственников шести красноармейцев, чьи имена специалисты установили в ходе поисковых работ и чьи останки перезахоронены на мемориале.

На сегодняшний день на территории мемориального кладбища в деревне Мокрое уже перезахоронены останки более 2 тыс. красноармейцев.

Ранее в Екатеринбурге прошла торжественная церемония открытия стелы «Город трудовой доблести».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить