Миллионный посетитель выставки «Россия» выиграл билеты на «Щелкунчика»

На международной выставке-форуме «Россия» определили миллионного посетителя. Это Светлана Сулейманова из Пензы, которая приехала с мужем Салаватом. Они посетили павильон «Умные финансы».

АНО «Дирекция выставки достижений «Россия», Министерство культуры России и Банк России подарили победителю три билета на балет «Щелкунчик» в Большой театр, возможность побывать на индивидуальной экскурсии в историческом здании ЦБ и остановиться в одном из столичных отелей.

Также миллионному гостю оплатят проезд в Москву и обратно до Пензы.

«У нас сегодня такое большое счастье — миллионный гость нашей выставки «Россия». На выставке действительно сбываются мечты и случаются чудеса — и мы видели сегодня одно из таких чудес, увидели глаза этих счастливых людей. Для нас это самая большая награда», — заявила генеральный директор Дирекции выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова.

Со своей стороны, статс-секретарь, замминистра культуры России Надежда Преподобная отметила, что такое представление, как «Щелкунчик», позволит в новогодние дни полностью погрузиться в атмосферу сказки.