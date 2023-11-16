Миллионный посетитель выставки «Россия» выиграл билеты на «Щелкунчика»
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АНО «Дирекция выставки достижений «Россия», Министерство культуры России и Банк России подарили победителю три билета на балет «Щелкунчик» в Большой театр, возможность побывать на индивидуальной экскурсии в историческом здании ЦБ и остановиться в одном из столичных отелей.
Также миллионному гостю оплатят проезд в Москву и обратно до Пензы.
«У нас сегодня такое большое счастье — миллионный гость нашей выставки «Россия». На выставке действительно сбываются мечты и случаются чудеса — и мы видели сегодня одно из таких чудес, увидели глаза этих счастливых людей. Для нас это самая большая награда», — заявила генеральный директор Дирекции выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова.
Со своей стороны, статс-секретарь, замминистра культуры России Надежда Преподобная отметила, что такое представление, как «Щелкунчик», позволит в новогодние дни полностью погрузиться в атмосферу сказки.