Форум по хирургии современных вооружённых конфликтов стартовал в Москве

Второй международный Форум по хирургии современных вооружённых конфликтов «Огнестрельная рана. Организация, клиника, технологии» начался 16 ноября в Центральном доме Российской армии в Москве. Он проводится под эгидой Минобороны России.

Как отметил президент форума Дмитрий Тришкин, формат мероприятия «позволит медицинским специалистам получить тот объём знаний, умений, навыков, которые на сегодняшний день имеет военная медицина».

«Если говорить о сегодняшнем форуме, о тематике: идёт специальная военная операция, и тот опыт, который получила за этот период военная медицина, и опыт по организации медицинского обеспечения, и опыт по лечению разных категорий военнослужащих с разной боевой травмой, конечно, не имеет ни одна страна в мире», — заявил он.

В форуме, главной темой которого стало лечение и реабилитация получивших огнестрельную травму пациентов, принимают участие свыше 1 тыс. ведущих медицинских специалистов Минобороны России и Минздрава, сообщили в оборонном ведомстве. Форум продлится до 17 ноября.

Ранее сообщалось, что главнокомандующий СВ России Олег Салюков пообщался с военными атташе 54 стран.