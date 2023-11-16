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Форум по хирургии современных вооружённых конфликтов стартовал в Москве

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Второй международный Форум по хирургии современных вооружённых конфликтов «Огнестрельная рана. Организация, клиника, технологии» начался 16 ноября в Центральном доме Российской армии в Москве. Он проводится под эгидой Минобороны России.
Форум по хирургии современных вооружённых конфликтов стартовал в Москве
  • Gettyimages.ru
  • © Mordolff

Как отметил президент форума Дмитрий Тришкин, формат мероприятия «позволит медицинским специалистам получить тот объём знаний, умений, навыков, которые на сегодняшний день имеет военная медицина».

«Если говорить о сегодняшнем форуме, о тематике: идёт специальная военная операция, и тот опыт, который получила за этот период военная медицина, и опыт по организации медицинского обеспечения, и опыт по лечению разных категорий военнослужащих с разной боевой травмой, конечно, не имеет ни одна страна в мире», — заявил он.

В форуме, главной темой которого стало лечение и реабилитация получивших огнестрельную травму пациентов, принимают участие свыше 1 тыс. ведущих медицинских специалистов Минобороны России и Минздрава, сообщили в оборонном ведомстве. Форум продлится до 17 ноября.

Ранее сообщалось, что главнокомандующий СВ России Олег Салюков пообщался с военными атташе 54 стран.

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