Форум по хирургии современных вооружённых конфликтов стартовал в Москве
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Как отметил президент форума Дмитрий Тришкин, формат мероприятия «позволит медицинским специалистам получить тот объём знаний, умений, навыков, которые на сегодняшний день имеет военная медицина».
«Если говорить о сегодняшнем форуме, о тематике: идёт специальная военная операция, и тот опыт, который получила за этот период военная медицина, и опыт по организации медицинского обеспечения, и опыт по лечению разных категорий военнослужащих с разной боевой травмой, конечно, не имеет ни одна страна в мире», — заявил он.
В форуме, главной темой которого стало лечение и реабилитация получивших огнестрельную травму пациентов, принимают участие свыше 1 тыс. ведущих медицинских специалистов Минобороны России и Минздрава, сообщили в оборонном ведомстве. Форум продлится до 17 ноября.
Ранее сообщалось, что главнокомандующий СВ России Олег Салюков пообщался с военными атташе 54 стран.