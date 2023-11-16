Россияне назвали преимущества китайских автомобилей

Согласно новому исследованию, основными преимуществами китайских автомобилей россияне считают широкое предложение и выбор на отечественном рынке в различных классах. Такой ответ дали 42% респондентов.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на онлайн-платформу «Авито Авто» и digital-агентство Kodix.

К преимуществам участники опроса также отнесли более низкую цену по сравнению с западными брендами (37%), наличие официальных поставок и появление новых моделей у автодилеров (31%).

Кроме того, выяснилось, что на данный момент 4% респондентов владеют китайскими машинами. Планируют или рассматривают к покупки модели брендов из КНР 27% россиян.

Ранее автоэксперт Владимир Сажин заявил, что каршеринг и беспилотные машины меняют жизнь в лучшую сторону, но не смогут заменить личные машины.