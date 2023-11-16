RT: в Москве задержали членов ОПГ, «разводивших» мужчин на дорогие ужины

В Москве задержали 36 членов ОПГ, которая более года разводила мужчин на дорогие ужины в подставных ресторанах.

В деле фигурируют девять девушек 20—25 лет, организатором группировки оказался 27-летний москвич, рассказали RT в Останкинском МРСО СУ по СВАО ГСУ СК России по Москве.

Мошенники создавали в сети женские аккаунты с левыми фото и назначали мужчинам свидания у метро «Алексеевская». На встречу приходили так называемые консуматорши, которые получали в среднем 15—40% от чека в ресторане.

Они приводили жертв в помещение, оборудованное под ресторан «Негрони» (на фото, позже название сменили на Magic). Другие члены группировки играли роли официантов, охранников, администратора и клиентов.

В меню были блюда по завышенным ценам, под видом элитного алкоголя подавали дешёвый. Средний чек за одно свидание составлял 25 тыс. рублей. В месяц каждая девушка зарабатывала примерно по 150—200 тыс. рублей.

Один из потерпевших рассказал RT, что в «ресторане» всё было продумано до мелочей: был хостес, за несколькими столиками сидели люди. Мужчине дали чек на 20 тыс. рублей, он обратился в полицию, как только ушёл из ресторана.

Сейчас потерпевшими проходят десять человек, возбуждено два уголовных дела о мошенничестве.