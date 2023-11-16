RT в Telegram
Подпишись

RT: в Москве задержали членов ОПГ, «разводивших» мужчин на дорогие ужины

Короткая ссылка
В Москве задержали 36 членов ОПГ, которая более года разводила мужчин на дорогие ужины в подставных ресторанах.
RT: в Москве задержали членов ОПГ, «разводивших» мужчин на дорогие ужины
  • RT

В деле фигурируют девять девушек 20—25 лет, организатором группировки оказался 27-летний москвич, рассказали RT в Останкинском МРСО СУ по СВАО ГСУ СК России по Москве.

Мошенники создавали в сети женские аккаунты с левыми фото и назначали мужчинам свидания у метро «Алексеевская». На встречу приходили так называемые консуматорши, которые получали в среднем 15—40% от чека в ресторане.

Они приводили жертв в помещение, оборудованное под ресторан «Негрони» (на фото, позже название сменили на Magic). Другие члены группировки играли роли официантов, охранников, администратора и клиентов.

В меню были блюда по завышенным ценам, под видом элитного алкоголя подавали дешёвый. Средний чек за одно свидание составлял 25 тыс. рублей. В месяц каждая девушка зарабатывала примерно по 150—200 тыс. рублей.

Один из потерпевших рассказал RT, что в «ресторане» всё было продумано до мелочей: был хостес, за несколькими столиками сидели люди. Мужчине дали чек на 20 тыс. рублей, он обратился в полицию, как только ушёл из ресторана.

Сейчас потерпевшими проходят десять человек, возбуждено два уголовных дела о мошенничестве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить