Риелтор Шурыгин предупредил о фейковых объявлениях о продаже недвижимости

Вице-президент Российской гильдии риелторов Артемий Шурыгин предупредил, что граждане, желающие приобрести жильё на вторичном рынке самостоятельно, без помощи специалиста, могут столкнуться с трудностями.

На этапе подбора покупатель нередко убеждается, что найти подходящий объект не так просто — на специализированных ресурсах содержится немало фейковых объявлений, объяснил специалист в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

«К сожалению, реальность такова, что даже специалистам приходится «перелопачивать» большое количество несуществующих объектов, чтобы найти подходящий для своего клиента. В этом смысле работа с профессионалом — это реальная экономия времени и нервов», — заметил Шурыгин.

Он также посоветовал не ограничиваться дистанционным осмотром жилья, поскольку так можно многое упустить из виду. Лучше приехать, увидеть объект своими глазами, пообщаться с местными жителями, оценить инфраструктуру и транспортную доступность.

Ранее руководитель агентства недвижимости «Pro Обмен» Екатерина Никитина посоветовала при выборе квартиры в строящемся доме прежде всего обращать внимание на локацию.