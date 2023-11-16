Фигуранта дела о подготовке убийства Соловьёва отправили на лечение
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Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что суд решил освободить от уголовной ответственности и направить Стрижакова на принудительное лечение в медицинскую организацию, которая оказывает психиатрическую помощь в условиях стационара с интенсивным наблюдением.
Также уточняется, что он страдает бредовым шизофреноподобным расстройством и синдромом зависимости от стимуляторов.
Ранее гособвинение попросило применить принудительные меры медицинского характера для одного из фигурантов уголовного дела о подготовке убийства Соловьёва.