Фигуранта дела о подготовке убийства Соловьёва отправили на лечение

Фигуранта уголовного дела о подготовке убийства журналиста Владимира Соловьёва Василия Стрижакова отправили на принудительное лечение.

Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что суд решил освободить от уголовной ответственности и направить Стрижакова на принудительное лечение в медицинскую организацию, которая оказывает психиатрическую помощь в условиях стационара с интенсивным наблюдением.

Также уточняется, что он страдает бредовым шизофреноподобным расстройством и синдромом зависимости от стимуляторов.

Ранее гособвинение попросило применить принудительные меры медицинского характера для одного из фигурантов уголовного дела о подготовке убийства Соловьёва.