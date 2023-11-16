Автомобиль сбил пешехода на зебре в центре Екатеринбурга

Житель Екатеринбурга попал под колеса автомобиля марки Volkswagen Golf Plus, когда переходил дорогу по зебре. ДТП произошло на перекрестке улиц Луначарского и Карла Маркса в центре города.

Как сообщает URA.RU со ссылкой на отделение пропаганды екатеринбургского отделения ГИБДД, водитель автомобиля пояснил, что поворачивал налево с Карла Либкнехта на Луначарского.

«Из-за боковой стойки ветрового стекла не заметил, как пешеход переходил дорожную часть. Столкновения избежать не удалось», — рассказал водитель иномарки.

В сообщении уточняется, что в результате наезда пешеход получил травмы. Его доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

Ранее стало известно о состоянии пострадавших в крупном ДТП с участием автобуса и грузовика, которое произошло на Урале.