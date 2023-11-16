Экс-глава самарского правительства не признал вину в превышении полномочий

Экс-вице-губернатор — глава правительства Самарской области Виктор Кудряшов не признал вину в превышении должностных полномочий.

Об этом заявил представитель главного следственного управления ГУ МВД России по региону.

«Свою вину в совершении преступления он не признаёт», — цитирует его РИА Новости.

14 ноября пресс-служба регионального правительства заявила, что Кудряшов покинул пост по состоянию здоровья. По его словам, он сделал это «ещё месяц назад», потому что пришлось сделать выбор в пользу здоровья.

16 ноября Октябрьский районный суд получил материалы с ходатайством об аресте Кудряшова.