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Прокуратура Челябинска взяла на контроль дело о гибели студента в ДТП

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В Челябинске региональная прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела о гибели студента в ДТП с автобусом.
Прокуратура Челябинска взяла на контроль дело о гибели студента в ДТП
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Инцидент произошёл 13 ноября во второй половине дня на проспекте Ленина.

По имеющейся информации, молодой человек переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на него наехал автобус ЛиАЗ.

Студент погиб на месте.

Следственный отдел по расследованию ДТП СУ УМВД по Челябинску возбудил в отношении водителя уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека».

Ранее сообщалось, что два человека погибли, ещё шестеро пострадали в результате столкновения автобуса и грузовика на трассе в Свердловской области.

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