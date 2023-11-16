Шнуров назвал информацию о его переезде из России в ФРГ слухами

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров сообщил, что не собирается покидать страну с целью переезда в ФРГ.

Об этом информирует ТАСС.

По его словам, он никуда из России не переехал и не собирался.

Шнуров добавил, что в последнее время, судя по тому, что он видит в СМИ, «он переехал раз пять уже, не меньше».

14 сентября стало известно, что в Москве отменён концерт группы «Ленинград», который должен был пройти в «Лужниках» 16 сентября.

Позже Шнуров извинился перед поклонниками за отменённый в «Лужниках» концерт.