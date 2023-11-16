Шнуров назвал информацию о его переезде из России в ФРГ слухами
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Об этом информирует ТАСС.
По его словам, он никуда из России не переехал и не собирался.
Шнуров добавил, что в последнее время, судя по тому, что он видит в СМИ, «он переехал раз пять уже, не меньше».
14 сентября стало известно, что в Москве отменён концерт группы «Ленинград», который должен был пройти в «Лужниках» 16 сентября.
Позже Шнуров извинился перед поклонниками за отменённый в «Лужниках» концерт.