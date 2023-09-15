Шнуров извинился за отменённый в Москве концерт «Ленинграда»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров извинился перед поклонниками за отменённый в «Лужниках» концерт, который должен был состояться 16 сентября.

В своём заявлении, опубликованном на официальном сайте группы, артист пообещал подать в суд на организатора ООО «Артлайф», если он не вернёт денежные средства за приобретённые билеты в срок.

«В случае если организатор в разумный срок не произведёт все необходимые возвраты и выплаты, а также в целях защиты деловой репутации Группировки «Ленинград», моей личной репутации и исключения повторения подобного принято решение об обращении в суд с одновременным перечислением на депозитный счёт суда всей суммы вознаграждения Группировки «Ленинград», включая и моего лично, частично полученного от организатора до проведения запланированного концерта», — говорится в сообщении.

При этом артист отметил, что официального уведомления об отмене концерта он не получал.

Ранее в Екатеринбурге был отменён концерт группы «Сансара».