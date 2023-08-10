В Екатеринбурге отменён концерт группы «Сансара»

Концерт инди-рок-группы «Сансара», назначенный на 10 августа в екатеринбургском «Ельцин Центре», отменили.

Об этом говорится в публикации лидера группы Александра Гагарина в соцсетях.

Он написал, что сталкивается с отменой впервые за 26 лет существования коллектива. Кроме того, артист подчеркнул, что проведение мероприятия в «любимом городе» было важно для него. Гагарин пообещал вернуть фанатам купленные билеты, а позднее рассказать о причинах запрета концерта.

По данным «Екатеринбург Онлайн», рекламные плакаты «Сансары» были удалены из интернет-ресурсов по продажам билетов, а после слов руководителя «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной о высказываниях Гагарина против СВО выступление группы отменили.

«Хочется чёткой и внятной позиции государства по этому вопросу — можно (ли. — RT) проводить (мероприятия. — RT) тем людям, которые высказывались против спецоперации или против России. Уехали, бросили нашу страну в трудную минуту», — отметила в соцсетях чиновница.

Ранее в Армении призвали возбудить дело в отношении солиста группы Little Big Ильи Прусикина.