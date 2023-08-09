В Армении призвали возбудить дело в отношении солиста группы Little Big Прусикина

Более тысячи граждан Армении поставили подписи под обращением в Гепрокуратуру страны с требованием возбудить уголовное дело против основателя группы Little Big Ильи Прусикина*, сообщил ТАСС со ссылкой на соцсети известного армянского адвоката Ару Зограбяна.

По словам адвоката, заявление подписали уже 1257 человек и его отправили в Генпрокуратуру. Люди также потребовали отменить концерт Прусикина, который должен пройти 12 августа в Ереване.

«Певец Илья Прусикин несколько месяцев назад осквернил христианский крест, использовав его как скейтборд и переодевшись священником в Рождество. Тем самым он высмеивал христианские ценности и оскорблял религиозные чувства христиан», — объяснил Зограбян.

Также он добавил, что Прусикин распространяет материалы, которые направлены на пропаганду религиозной ненависти и нетерпимости.

27 января 2023 года стало известно о внесении Прусикина в реестр иностранных агентов.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 27.01.2023.