Суперфинал фестиваля для работающей молодёжи в Татарстане пройдёт 17—18 ноября

В Казани 17—18 ноября 2023 года пройдёт суперфинал XI ежегодного открытого республиканского телевизионного фестиваля творчества работающей молодёжи «Наше время — Безнең заман».

Об этом сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на пресс-службу организаторов.

Отмечается, что в мероприятии примут участие более 1,4 тыс. представителей работающей молодёжи. Они будут соревноваться в номинациях «Хореография», «Музыка» и «Минута славы».

Также в рамках суперфинала 19 команд выступят в конкурсной номинации «Визитка-презентация» — «Наше предприятие — гордость моей страны!».

Команды, завоевавшие Гран-при и спецприз «Герой нашего времени», будут объявлены на гала-концерте 20 ноября.

Призовой фонд фестиваля составляет 4 млн рублей.

Ранее сообщалось, что началась аккредитация СМИ на участие во Всемирном фестивале молодёжи — 2024.