RT в Telegram
Подпишись

Суперфинал фестиваля для работающей молодёжи в Татарстане пройдёт 17—18 ноября

Короткая ссылка
В Казани 17—18 ноября 2023 года пройдёт суперфинал XI ежегодного открытого республиканского телевизионного фестиваля творчества работающей молодёжи «Наше время — Безнең заман».
Суперфинал фестиваля для работающей молодёжи в Татарстане пройдёт 17—18 ноября
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на пресс-службу организаторов.

Отмечается, что в мероприятии примут участие более 1,4 тыс. представителей работающей молодёжи. Они будут соревноваться в номинациях «Хореография», «Музыка» и «Минута славы».

Также в рамках суперфинала 19 команд выступят в конкурсной номинации «Визитка-презентация» — «Наше предприятие — гордость моей страны!».

Команды, завоевавшие Гран-при и спецприз «Герой нашего времени», будут объявлены на гала-концерте 20 ноября.

Призовой фонд фестиваля составляет 4 млн рублей.

Ранее сообщалось, что началась аккредитация СМИ на участие во Всемирном фестивале молодёжи — 2024.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить