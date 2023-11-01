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Началась аккредитация СМИ на участие во Всемирном фестивале молодёжи — 2024

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Началась аккредитация СМИ на участие во Всемирном фестивале молодёжи — 2024. Аккредитация продлится с 1 ноября 2023 года по 15 января 2024-го.
Началась аккредитация СМИ на участие во Всемирном фестивале молодёжи — 2024
  • Gettyimages.ru

К участию в освещении ВЭФ-2024 пригласили российских журналистов и блогеров, а также иностранные СМИ, у которых есть аккредитация в МИД России.

Регистрация осуществляется на сайте фестиваля.

При этом журналистам и блогерам можно будет посещать все площадки фестиваля в Сириусе, общаться со спикерами, участниками и волонтёрами.

Руководитель Росмолодёжи Ксения Разуваева отметила, что участие в фестивале примет молодёжь из более чем 180 стран мира. По её словам, ожидается более 1 тыс. журналистов от ведущих российских и зарубежных СМИ.

Во время проведения фестиваля на территории Парка науки и искусства «Сириус» развернут международный пресс-центр, где будут организованы рабочие места, студии для записи и трансляций, оборудованные аудитории для пресс-конференций и брифингов. 

«Сегодня, 1 ноября, начинается аккредитация СМИ на Всемирный фестиваль молодёжи, и продлится она до 15 января 2024 года. Регистрируйтесь на официальном сайте ВФМ-2024 и станьте частью крупнейшего молодёжного события следующего года», — сказала она.

Ранее газета «Взгляд» писала, что съезд международного совета Всемирного фестиваля молодёжи объединил глав национальных подготовительных комитетов, амбассадоров, руководителей молодёжных и детских организаций.

Фестиваль пройдёт с 1 по 7 марта 2024 года на федеральной территории «Сириус».

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