Минздрав России допустил новую группу россиян из сектора Газа к полёту в Москву

Пресс-служба Министерства здравоохранения России заявила, что ведомство допустило новую группу из 80 россиян, прибывших из сектора Газа, к полёту в Москву.

«Сегодня специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава России осмотрели в Египте 80 россиян, прибывших из сектора Газа, среди которых 49 детей и одна беременная женщина», — цитирует ведомство РИА Новости.

Уточняется, что все россияне в удовлетворительном состоянии, в связи с чем их всех допустили к полёту в Москву вместе с 40 россиянами, осмотренными накануне.

Ранее сообщалось, что МЧС доставит в Россию ещё 120 эвакуированных из зоны палестино-израильского конфликта граждан, группа выехала в аэропорт Каира.