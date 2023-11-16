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Минздрав России допустил новую группу россиян из сектора Газа к полёту в Москву

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Пресс-служба Министерства здравоохранения России заявила, что ведомство допустило новую группу из 80 россиян, прибывших из сектора Газа, к полёту в Москву.
Минздрав России допустил новую группу россиян из сектора Газа к полёту в Москву
  • AP
  • © Hatem Ali

«Сегодня специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава России осмотрели в Египте 80 россиян, прибывших из сектора Газа, среди которых 49 детей и одна беременная женщина», — цитирует ведомство РИА Новости.

Уточняется, что все россияне в удовлетворительном состоянии, в связи с чем их всех допустили к полёту в Москву вместе с 40 россиянами, осмотренными накануне.

Ранее сообщалось, что МЧС доставит в Россию ещё 120 эвакуированных из зоны палестино-израильского конфликта граждан, группа выехала в аэропорт Каира.

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