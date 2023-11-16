МЧС доставит в Россию ещё 120 эвакуированных из зоны конфликта в Израиле граждан

МЧС доставит в Россию ещё 120 эвакуированных из зоны палестино-израильского конфликта граждан, группа выехала в аэропорт Каира.

«Очередная группа граждан России и членов их семей... выехала из оперативного штаба в аэропорт Каира для дальнейшего перелёта в Москву. Сегодня на родину будут доставлены 120 взрослых и детей», — приводит сообщение РИА Новости.

По данным ведомства, КПП «Рафах» 15 ноября пересекли 107 россиян и членов их семей.

Днём ранее из сектора Газа была эвакуирована третья группа россиян из 40 человек.

Президент России Владимир Путин по телефону поблагодарил египетского коллегу Абделя Фаттаха ас-Сиси за всестороннее содействие в эвакуации российских граждан из сектора Газа.