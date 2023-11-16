ГД приняла закон о приостановке индексации зарплат госслужащих до января 2025
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Как пишет РИА Новости, согласно тексту принятого в первом чтении законопроекта, приостановка должна была коснуться судей, прокуроров, следователей, помощников депутатов и сенаторов, сотрудников полиции и военнослужащих.
Но позднее в Минфине заявили, что военнослужащих и силовиков не коснётся приостановка индексации зарплат госслужащих.
Отмечается, что соответствующие поправки в законопроект комитет ГД по госстроительству рекомендовал принять в понедельник.
На сайте Госдумы говорится, что депутаты приняли в третьем чтении закон, в соответствии с которым с 1 октября 2024 года денежное довольствие военнослужащих и приравненных к ним лиц будет проиндексировано на 4,5%.
Также соответствующая поправка была учтена накануне при рассмотрении проекта федерального бюджета на 2024—2026 годы.