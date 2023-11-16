Организатора банды треш-блогеров Мамедова доставят в Петербург из СИЗО Дагестана

Обвиняемого в избиениях прохожих блогера Турала Мамедова, которого ранее экстрадировали из Азербайджана, доставят в Санкт-Петербург из СИЗО Дагестана. Информацию об этом предоставили в пресс-службе Следственного комитета России.

В сообщении указывается, что Мамедов оказался в руках российских правоохранителей 15 ноября. Его по запросу следствия выдали компетентные органы Азербайджана.

«Сейчас он находится в следственном изоляторе в Республике Дагестан. Решается вопрос о его этапировании в Санкт-Петербург», — отметили в пресс-службе СК.

Об экстрадиции Мамедова стало известно 15 ноября. Его обвиняют в избиениях прохожих в Санкт-Петербурге летом и осенью 2023 года. Вместе с ним действовали и другие треш-блогеры, публиковавшие жестокие кадры в социальных сетях.