В Курганской области школам и больницам передали новый транспорт

Губернатор Курганской области Вадим Шумков провёл церемонию передачи ключей от нового спецтранспорта региональным школам и медучреждениям.

Школы получили от губернатора ключи от новых автобусов для перевозки детей, а медицинские учреждения — десять машин скорой помощи, среди них «Газели», УАЗы и «Соболи», передаёт URA.RU.

Скорые переданы Курганской больнице, а также в региональные учреждения Катайского, Далматовского, Кетовского и Каргапольского округов.

Автобусы получили школы в Кургане, Шадринске, Альменево.

Ранее сообщалось, что школам Дагестана передали 49 современных автобусов. Торжественное вручение ключей руководителям учебных заведений состоялось на главной площади Махачкалы.